Geen noodsituatie meer in Limburg, toeristen weer welkom

De noodsituatie in heel Limburg is voorbij. Het water van de Maas is zo ver gedaald, dat het niet meer gevaarlijk is. Het is alleen nog verboden om op sommige plekken op de dijken te lopen.

Ook toeristen zijn weer welkom in Limburg. Veel mensen hopen ook dat die weer komen, want er wordt normaal in de zomer veel geld verdiend aan toeristen.