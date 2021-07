Uitgezocht: Kan iedereen olympisch kampioen worden?

Het gaat deze zomer veel over sporters. Na het EK voetbal en de Tour de France staan de komende weken in het teken van de Olympische Spelen in Tokio. Van de Nederlandse sporters wordt veel verwacht. Kunnen ze goud halen?

In een nieuwe aflevering van Uitgezocht spreken we een aantal Nederlandse olympiërs en zoekt Benjamin uit of iedereen topsporter kan worden.