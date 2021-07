Lange rij voor afscheid Peter R. de Vries

In Amsterdam staat een lange rij voor theater Carré. Daar is vandaag het afscheid van Peter R. de Vries. In het theater staat zijn kist en daar kunnen mensen bloemen neerleggen of nog iets liefs tegen hem zeggen.

Volgens de politie moesten mensen 's middags soms wel drie uur wachten voordat ze Carré in konden. Omdat het erg warm is, deelt de gemeente flesjes water uit.

De Gouden Tip

De deuren van het theater gingen rond 10.45 uur open en sluiten om 20.00 uur. Als het dan nog steeds druk is, blijft Carré misschien langer open.

De nabestaanden van Peter R. de Vries vragen of mensen geld willen geven aan Stichting De Gouden Tip. Die stichting wil onderzoek doen naar de verdwijning van Tanja Groen in 1993. Peter R. de Vries was voor zijn dood bezig met die zaak en probeerde het op te lossen.