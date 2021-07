400 miljoen euro schade in Valkenburg, 2300 huizen beschadigd

De overstromingen in Limburg hebben in de stad Valkenburg veel schade veroorzaakt. In totaal kost het 400 miljoen euro om alles in de stad te repareren of te vervangen.

Geen huis meer

2300 huizen raakten beschadigd. Sommige huizen zijn zo erg beschadigd, dat niemand er meer in kan wonen. 700 gezinnen zijn hun huis kwijt. De gemeente is voor hen op zoek naar onderdak.