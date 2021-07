Hoe gaat het nu met corona in Nederland?

Ook in de zomer hebben we iedere dag een stelling, een speciale zomerstelling. We rijden tijdens de vakantie het hele land door om te horen wat kinderen van een onderwerp vinden. Vandaag gaat het over corona.

Het gaat al een paar weken niet zo goed met corona in Nederland. In korte tijd zijn er veel besmettingen bijgekomen en wordt het ook weer een klein beetje drukker in ziekenhuizen.

Geen snelle stijging

Vandaag kwamen er 6945 besmettingen bij. Dat is iets meer dan gisteren, maar het lijkt erop dat het aantal besmettingen niet meer zo snel stijgt als eerst. Door de vaccinaties worden ook steeds minder mensen ernstig ziek van het virus.

Daarom denken corona-minister Hugo de Jonge en premier Rutte dat het niet nodig is om meer strenge regels in te voeren. Dat hebben ze maandag laten weten. De bekende regels blijven wel bestaan, zoals afstand houden en handen wassen.

We zijn heel benieuwd wat jullie er van vinden. Is dit genoeg, of moeten er weer meer regels komen?