Vliegtuigjes met boodschap erachter steeds populairder

Heb jij weleens een vliegtuig gezien met een spandoek erachter? Er vliegen steeds meer van dat soort reclame-vliegtuigjes over ons land. Sinds het begin van de corona-crisis is het een stuk populairder geworden.

Boodschap

Op zo'n spandoek kunnen hele verschillende dingen staan. Zo vloog er een tijdje geleden eentje over Nederland met de tekst "Frank, gewoon 4-3-3!". Die was bedoeld voor trainer Frank de Boer en ging over hoe het Nederlands elftal het beste zou kunnen voetballen. Maar ook als iemand jarig is wordt er weleens een vliegtuig geregeld.