Nieuwe app voor foto's van dode muggen: 'Niet te hard slaan!'

Er is een nieuwe app speciaal voor muggen. Het heet de Mosquito Alert App en is bedacht door Europese onderzoekers. Het idee is simpel: zie je een mug? Sla 'm dan plat en maak er een foto van. Ook een foto van een jeukende muggenbult kan je in de app zetten. Virussen Onderzoekers hopen muggen zo beter te kunnen bestrijden en te voorspellen waar ze veel voorkomen. Muggen kunnen namelijk tropische ziektes bij zich dragen en overbrengen op mensen.

Zo ziet de muggen-app eruit Mosquito Alert App

In de natuur weten onderzoekers redelijk goed waar de muggen zitten. Maar in dorpen en steden is dat lastiger. Ze kunnen bijvoorbeeld onder een plat dak zitten. "Maar we kunnen niet zomaar bij mensen een tuin inlopen om te kijken." Daarom is het handig als mensen dat doorgeven, zegt een ecoloog.

Niet al te hard slaan, want dan kunnen we hem niet meer herkennen. En aan de bult kunnen we niet zien welke mug het is geweest, maar het laat wel zien waar muggen voorkomen. Maarten Hoek, hij houdt zich bezig met de app

In Spanje bestaat de app al, en daar werkte het erg goed. In korte tijd stuurden Spanjaarden 18.000 foto's in. Daardoor konden onderzoekers goed zien waar de Aziatische tijgermug voorkwam. Zielig Onze stelling van de dag gaat vandaag over dit onderwerp. Wat vind jij ervan dat onderzoekers aan mensen vragen om muggen expres dood te slaan? Je kunt hieronder reageren: