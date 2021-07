Mensen bestelden begin dit jaar veel vaker dingen online

De afgelopen maanden hebben Nederlanders een stuk meer geld uitgegeven bij webwinkels. Het gaat dan over Europese webwinkels buiten Nederland.

Lockdown

In totaal werd er vanaf januari tot en met maart dit jaar bijna 800 miljoen euro uitgegeven. In dezelfde maanden vorig jaar was dat nog 500 miljoen. Dat kwam vooral omdat vanaf half december sommige winkels weer dicht moesten, en daardoor veel mensen juist online gingen bestellen.