Zilver voor Nederlandse boogschutters op Olympische Spelen

De eerste medaille voor Nederland op de Olympische Spelen is binnen! Gabriela Schloesser-Bayardo en Steve Wijler wonnen net een zilveren medaille bij het handboogschieten voor tweetallen.

In een superspannende finale kon Nederland niet winnen van het Zuid-Koreaanse team. Zij gaan er met de gouden medaille vandoor.

Niet populair

Handboogschieten is niet heel populair in Nederland en er zijn maar weinig kinderen die het doen. Vanmiddag gaan we langs bij kinderen die handboogschieten om over de sport te praten.

Maakt het jou wat uit in welke sport Nederland medailles wint of niet? Reageer op onze stelling!