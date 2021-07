Deze robot scheidt koeienpoep en plas

Volgens een boer in het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf hebben de koeien geen last van de robot.

Een boer in Bleskensgraaf heeft iets bijzonders in zijn stal: een robot. De machine lijkt op een grasmaaier en rijdt zelfstandig rondjes door de stal. Daar zuigt hij alle poep en en plas van de koeien op.

De robot helpt dus bij het stikstof-probleem in Nederland. In deze video hoor je daar meer over.