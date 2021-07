Dani woont sinds de overstromingen in een hotel

Dani en zijn vader wonen daarom in een hotel. Dani had niet verwacht dat de problemen zo groot zouden zijn.

Een van die mensen is Dani van 11. Zijn ouders zijn gescheiden en het huis van zijn vader én zijn moeder heeft veel schade door het water. Meubels zijn kapot en de huizen stinken van binnen. Ook is nog niet alles goed opgedroogd.

De overstromingen in Limburg zijn inmiddels meer dan een week geleden. Het water staat op de meeste plekken een stuk lager, maar er zijn nog steeds veel problemen. Zo kunnen meer dan 700 mensen nog steeds niet terug naar huis.

Naast het huis is ook het restaurant van zijn ouders overstroomd. Gelukkig kregen ze veel hulp bij het opruimen.

Het lijkt erop dat Dani volgende week weer bij zijn moeder kan wonen. Het huis van zijn vader is waarschijnlijk pas in september helemaal hersteld.

Door de overstromingen zijn ongeveer 2300 huizen beschadigd. Sommige huizen zijn zo erg beschadigd, dat niemand er meer in kan wonen. 700 gezinnen moeten tijdelijk ergens anders wonen. De gemeente is voor hen op zoek naar onderdak.

Vooral in Valkenburg is er veel schade. Die plek ligt in het dal van een aantal Limburgse heuvels. Daardoor stroomde al het water daar naartoe. Volgens experts kost het meer dan 400 miljoen euro om alles te herstellen.