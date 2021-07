Deze kinderen doen aan handboogschieten

Kinderen van de handboogclub in Zoetermeer zijn trots dat Nederland het zo goed doet.

Misschien ken je de sport handboogschieten nog niet. Bij die sport is het de bedoeling om met een boog een pijl in een doel te schieten. Vanmorgen haalden twee Nederlanders een zilveren Olympische medaille op het onderdeel.

Volgens de kinderen is de sport best lastig. Zo moet je goed je armspieren en buikspieren aanspannen om de pijl te kunnen richten.

De sport is in Nederland niet erg populair. Ongeveer 10.000 mensen zitten bij een handboogclub. De kinderen van HKS Zoetermeer vinden het niet erg dat de sport niet zo populair is.