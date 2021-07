Gevaarlijk en supersnel: down hill skateboarden

De sport down hill skateboarden wordt langzaamaan populairder in Nederland. Bij die sport is het de bedoeling om op een skateboard zo snel mogelijk van een heuvel af te rijden. En dat gaat heel erg hard!

Om bochten te maken gebruiken de skateboarders hun voeten en een speciaal handschoentje met een hard stukje plastic erop. Eline Peters geeft les in de sport. Zij werd vorig jaar Europees Kampioen. In professionele wedstrijden gaan de skateboarders soms wel 80 kilometer per uur.