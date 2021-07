Motocrosser Jeffrey Herlings beantwoordt vragen van kinderen

Motocrosser Jeffrey Herlings is een van de beste coureurs van Nederland. In 2018 werd hij zelfs wereldkampioen op het hoogste niveau, de MXGP. Hij is de enige Nederlander die dat ooit is gelukt.

Jullie hadden veel vragen voor hem en Noortje is ze aan hem gaan stellen. Je ziet het in de video hierboven!

Jeffrey Herlings liep vorige week een scheur op in zijn schouder toen iemand anders óp hem landde na een sprong. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer kan racen. Dit interview is voor dat ongeluk opgenomen.