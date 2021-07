Amstelveen wil misschien een Peter R. de Vries-straat

Het is lastig om een straat een nieuwe naam te geven, want het levert veel papierwerk op. Ook hebben gemeentes vaak regels over hoelang iemand moet zijn overleden, voordat er een straat naar hem of haar mag worden vernoemd. Het gebeurt eigenlijk nooit dat iemand kort na zijn dood al een straat krijgt.

Toch vinden mensen dat Peter R. de Vries al wel een straat moet krijgen, om hem te eren. Wat vind jij daarvan? Laat een reactie achter onder onze stelling!