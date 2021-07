Alle Europese landen krijgen code geel of code groen

Binnenkort kun je weer naar alle Europese landen op vakantie. Alle landen in Europa krijgen code geel of code groen. Dat hebben premier Rutte en corona-minister Hugo de Jonge vanmiddag bekendgemaakt.

Alleen als een land code groen heeft, is een corona-test niet nodig.

Code geel betekent dat je makkelijker naar een land toe kan reizen. Dus ook voor vakantie. Er is wel een regel bijgekomen: iedereen van 12 jaar en ouder moet een corona-test doen voordat diegene terugreist naar Nederland. Die regel geldt voor iedereen die (nog) niet volledig gevaccineerd is.

Je moet je als toerist wel aan de regels houden in het land waar je naartoe gaat. Zo gelden in Duitsland sinds deze week strengere regels voor Nederlanders.

De regering raadt verder iedereen aan om een test te doen als je weer thuiskomt van vakantie. Dus ook mensen die gevaccineerd zijn. De regering hoopt dat ze mensen die besmet zijn met corona, zo snel op kunnen sporen.

Landen kunnen nog wel code oranje krijgen als daar een nieuwe corona-variant ontstaat. Dan is het advies om er alleen heen te gaan als het écht nodig is. De meeste landen buiten Europa hebben code oranje of code rood.

Festivals afgelast

De politici maakten ook een andere maatregel bekend: festivals van meerdere dagen mogen tot 1 september niet doorgaan. Dat betekent dat de grote festivals zoals Lowlands en Down the Rabbit Hole voor de tweede keer niet doorgaan.