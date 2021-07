Grote brand op oude camping

In de plaats Luyksgestel in Noord-Brabant was vannacht een grote brand op een camping. Het gebouw waar je eten en drinken kon kopen, is helemaal afgebrand. De camping heet de Zwarte Bergen en was al een tijd gesloten.

Vijftig mensen

De brand werd gisteravond ontdekt. Er kwamen zo'n 50 brandweer-mensen naartoe om het te blussen. Een persoon die in de buurt woont heeft waarschijnlijk rook ingeademd, en is naar het ziekenhuis gebracht.