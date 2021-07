Vrachtwagen met duizenden wortels valt om

Vanochtend is op de snelweg bij de plaats Bavel een vrachtwagen vol wortels omgevallen. Daardoor is een heel stuk snelweg helemaal oranje geworden.

Niet gewond

De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond bij het ongeluk. Hij kon via een luik in het dak naar buiten klimmen. Het is nog niet bekend waardoor hij met de vrachtwagen omviel.

Inmiddels worden de wortels van de weg gehaald: