Deze Nederlandse huisjes staan op dezelfde lijst als de Chinese Muur

Grote kans dat binnenkort meer toeristen naar Drenthe komen. De plekken Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen staan nu op de lijst van werelderfgoed. Dat betekent dat het bijzondere plekken zijn die beschermd moeten worden.

Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen worden ook wel de veenkoloniën genoemd. Ze staan op de lijst omdat het vroeger bijzondere woonplaatsen waren voor arme mensen.

Wat waren de veenkoloniën?

Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen zijn zo'n 200 jaar geleden gebouwd. Het waren in die tijd een soort dorpjes voor arme mensen.

Arme mensen mochten er gratis wonen als ze beloofden hard te werken. Ze kregen bijvoorbeeld een koe of geit te leen en een stukje land om eten te verbouwen. De kosten daarvan moesten ze na een tijdje wel terugbetalen. Kinderen mochten naar school.

In die tijd was dat erg bijzonder. Het was voor het eerst dat politici zich bemoeiden met het leven van arme mensen en hen probeerden te helpen. Ook was het voor het eerst dat arme kinderen naar school mochten.