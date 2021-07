Frédérique (14) werd ernstig mishandeld door andere kinderen

Frédérique moest maandagmiddag naar het ziekenhuis, nadat ze ernstig was mishandeld in een speeltuintje in Amstelveen. De politie is op zoek naar de daders, waarschijnlijk jongens tussen de 11 en 15 jaar oud.

'Ben je een jongen of meisje?'

De vader van Frédérique schreef op social media wat er was gebeurd. Frédérique zou zijn aangesproken door een jongen op straat. Haar vader schrijft dat de jongen aan Frédérique vroeg of ze een jongen of een meisje was. Daarop antwoordde ze: 'Dat maakt toch niet uit? Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn.'

Vervolgens sloeg de jongen, samen met anderen, haar meerdere keren in haar gezicht. Ze brak haar neus, kaak, en mist een paar tanden.

Veel reacties

Het bericht van de vader van Frédérique werd veel gedeeld. Veel mensen zeggen dat ze Frédérique steunen en vinden het heel erg wat er is gebeurd. Haar vader zegt dat ze erg blij zijn met die steun. Frederique is thuis aan het herstellen van alles wat er is gebeurd.

De politie doet ondertussen onderzoek. Ze bekijken bewakingsbeelden en vragen mensen die iets hebben gezien om zich te melden.