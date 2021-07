Raven (12) zorgt voor 250 schapen: 'Ze houden van knuffelen'

Raven van 12 verveelt zich deze zomervakantie niet. Ze helpt de vriendin van haar vader met een grote kudde schapen en werkt dus een beetje als schaapherder. Superleuk vindt ze, want ze is dol op de dieren.

De schapen staan in de lente in het duin-gebied bij de plaats Bergen aan Zee. Eigenlijk zijn de dieren een soort grasmaaiers, want ze mogen zoveel eten als ze willen. En daar worden ze ook alleen voor gebruikt: de schapen verdienen hun geld met eten. Ze worden niet geslacht en worden ook niet gebruikt voor hun melk. Ze zijn er alleen voor de duinen.