Enorme vinvis wordt uit elkaar gehaald en onderzocht

De vinvis in de haven van Terneuzen, is doodgegaan doordat een schip tegen het dier is aangevaren. Dat hebben wetenschappers onderzocht.

Het dier werd gevonden tussen sluizen, en was toen al dood. Het is waarschijnlijk een eind meegesleurd door een schip. Al de hele dag zijn wetenschappers bezig om de vinvis uit elkaar te halen, om er meer over te weten te komen.