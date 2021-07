Natuurorganisatie: 'Mountainbikers moeten weg uit het bos'

Steeds meer mensen stappen op een mountainbike om te gaan fietsen door de natuur. Ook veel kinderen zijn het gaan doen. Maar daar is niet iedereen even blij mee.

Volgens een natuurorganisatie zijn de mountainbikers met te veel en fietsen ze te hard. Dat zou niet alleen gevaarlijk zijn voor mensen, maar ook slecht voor de natuur. Regelmatig vindt de organisatie dode dieren, zoals kevers.

Naar de rechter

De natuurorganisatie is daarom naar de rechter gestapt. Op die manier willen ze de mountainbikepaden weer weg hebben uit het bos.

