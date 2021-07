Wereldberoemd containerschip eindelijk in Rotterdam

Maanden later dan gepland is het beroemdste containerschip ter wereld, de Ever Given, aangekomen in de haven van Rotterdam. Begin maart lag het enorme schip meerdere dagen vast in een kanaal.

De Ever Given is een enorm schip met daarop zo'n 20.000 containers. Het schip lag begin maart vast in het Suezkanaal in Egypte. Dat is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Het veroorzaakte daar en enorme file met honderden schepen. Veel containers met spullen kwamen veel te laat op hun bestemming.

Toen het schip eenmaal los was, moest het nog maanden in Egypte blijven. Er was ruzie over wie de schade ging betalen. Maar uiteindelijk mocht het schip toch vertrekken. Veel te laat Nu is het schip dus eindelijk in Rotterdam. Maar voor sommige mensen is het eigenlijk te laat. Zo wacht schoolspullenverkoper Evelijn Leemreis al maanden op een container vol schoolagenda's. Omdat veel mensen al een agenda hebben gekocht voor het nieuwe schooljaar, zijn ze waarschijnlijk lastig te verkopen. En dus kost het haar honderdduizenden euro's.