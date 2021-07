Mishandelde Frédérique: 'Het gaat heel erg goed met me'

'Ik voel me heel goed. Ik voel me eigenlijk zoals normaal. En alle aandacht en alle liefde, dat waardeer ik heel erg.' Dat zegt Frédérique van 14. Afgelopen maandag werd ze mishandeld op straat. Haar vader deelde haar verhaal en daar kwamen veel reacties op.

Wat is er gebeurd?

Maandagmiddag zou Frédérique zijn aangesproken door een jongen op straat. Haar vader zegt dat de jongen aan Frédérique vroeg of ze een jongen of een meisje was. Daarop antwoordde ze: 'Dat maakt toch niet uit? Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn.' Vervolgens sloeg een jongen, samen met anderen, haar meerdere keren in haar gezicht. Ze brak haar neus, kaak, en mist een paar tanden.