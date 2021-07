Jongen van 15 doodgestoken in Rotterdam

In Rotterdam is donderdagmiddag een jongen van 15 neergestoken. Ambulances kwamen er snel op af, maar ze konden hem niet meer helpen. De jongen overleed voordat hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht.

De politie heeft een andere jongen van 15 jaar aangehouden. Hij is vrijdag zelf naar het politiebureau gekomen. Het is nog niet duidelijk wat de jongen precies heeft gedaan.

Onderzoek

Het gebeurde in een park in Rotterdam. De politie zegt dat ze nog onderzoeken wat er precies is gebeurd. Als mensen iets gezien hebben, kunnen ze de politie bellen.