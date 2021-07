Deze honden beschermen schapen tegen wolven

Hoe kun je schapen beschermen tegen een wolf? Herder Jeroen heeft sinds kort een slimme oplossing: Karpatische herdershonden. De honden komen uit Roemenië en zijn speciaal voor deze taak naar Nederland gebracht. Met hun gegrom en geblaf kunnen ze wolven wegjagen.

Omdat de wolf vaker gespot wordt in Nederland, worden ook steeds vaker schapen doodgebeten. Schapenboeren maakten zich daar zorgen over. Ze konden tot nu toe maar weinig tegen doen tegen de wolf, omdat het een beschermde diersoort is en omdat het vaak midden in de nacht gebeurt.

's Nachts actief

Voor Karpatische herdershonden is dat geen probleem. Zij zijn juist 's nachts actief en kunnen schapen dus makkelijk beschermen. Volgens Jeroen maken de honden veel indruk op wolven.