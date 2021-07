Wow: Bungeejumpen vanaf een hoge glazen brug

Lopen over een glazen brug is al best spannend, maar het kan spannender! In China kun je er nu ook van af springen. Aan een elastiek springen mensen een diepte van 260 meter in.

Het is daarmee een van de hoogste bungeejump-plekken ter wereld. En voor de mensen die op de glazen brug blijven staan is het waarschijnlijk de plek met het beste uitzicht op de sprongen.