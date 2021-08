Oproep: Wat wil jij weten van YouTuber Jade Anna?

We gaan weer iemand interviewen met jullie vragen: YouTuber en influencer Jade Anna van Vliet. Op haar YouTube-kanaal vlogt ze al meer dan 5 jaar over make-up, mode en nog veel meer. En ook op Instagram en TikTok is ze druk en wordt ze steeds populairder.

Jade Anna is 17 jaar en komt uit Heemskerk, een plaats in Noord-Holland. Haar meest bekeken video is er eentje samen met mede-YouTuber Gio. Deze is meer dan een miljoen keer bekeken. Inmiddels hebben Gio en Jade Anna een relatie.