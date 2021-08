Dopebwoy over zijn tanden, discriminatie en bekend zijn in het buitenland

Rapper Dopebwoy scoort al jaren grote hits. Vaak ook met andere artiesten, zoals Boef en Jonna Fraser. Je kunt hem kennen van nummers als Vakantie, Guap en Cartier.

Verslaggever Bart ging met jullie vragen bij hem langs in de gloednieuwe studio van de rapper. Ze spraken over van alles, waaronder zijn bekendheid in het buitenland.