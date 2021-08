Maak jij deze zomer vakantievrienden?

Het is zomervakantie en voor veel kinderen is dat ook een moment om nieuwe vrienden te maken. Op de camping, in een vakantiepark of gewoon in je eigen buurt.

Tijdens de zomervakantie gaan we door het land om kinderen hun mening te vragen over de stelling van de dag. Soms gaat die stelling over het nieuws en soms over typische zomervakantie-dingen.

Vandaag gaan we langs bij kinderen in een vakantiepark in Biddinghuizen. Je ziet het vanavond in de uitzending en in onze app.