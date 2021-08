Gevonden welp is nu volwassen leeuw (en heeft altijd honger)

Het gaat goed met de leeuw die als jonkie werd gedumpt in een weiland. Het dier kreeg de naam Remy toen hij werd gevonden. Afgelopen drie jaar woonde hij bij Stichting Leeuw, in Anna Paulowna.

Remy werd gevonden in een kooitje in een weiland bij Tienhoven, in Utrecht. Een hardloper ontdekte hem daar. Het is nog steeds niet duidelijk wie Remy heeft achtergelaten. De politie denkt dat de leeuw misschien bij een circus woonde.

Zuid-Afrika

Remy blijft niet voor altijd bij Stichting Leeuw wonen. Er is een plekje voor hem gereserveerd in een park in Zuid-Afrika. Daar heeft hij heel veel ruimte en meer soortgenoten om zich heen.