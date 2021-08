Weer goud voor Oranje, teamsprinters zijn het snelst

In de finale wonnen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland overtuigend van Groot-Brittannië. Bekijk hier de winnende race:

De Nederlandse teamsprinters hebben in Tokio goud gewonnen. De baanwielrenners waren al favoriet en maakten dat helemaal waar.

De laatste gouden olympische medaille voor een Nederlandse man in het olympische baantoernooi was al een tijdje geleden. Die werd in 1932 gewonnen.