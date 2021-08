Weer minder mensen positief getest op corona

Afgelopen week zijn een stuk minder mensen positief getest op corona dan de week ervoor. In totaal kregen 21.000 mensen te horen dat ze besmet zijn met corona. Die week ervoor waren dat er nog 37.000. Het aantal positieve tests daalt dus flink.

In de ziekenhuizen was het wel iets drukker afgelopen week. Maar volgens het RIVM is de ergste stijging voorbij.

Gevaccineerd

Van alle mensen die positief werden getest, was 11 procent helemaal gevaccineerd. De grote meerderheid was niet gevaccineerd, of nog niet helemaal.