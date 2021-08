Nieuwe corona-test: geen wattenstaafje, maar je mond spoelen

Er is een nieuwe manier om op corona te testen. Je hoeft daarbij geen wattenstaafje in je neus en keel, maar alleen even je mond te spoelen met water.

Na het spoelen gaat het water in een buisje en daar wordt de test mee gedaan.

Bang

De nieuwe manier van testen is speciaal voor volwassenen en kinderen die erg bang zijn voor een test met een wattenstaafje. Of voor mensen die geopereerd zijn aan hun neus, waardoor de test met wattenstaafje extra vervelend is.

Noortje ging vandaag naar Utrecht, waar kinderen de nieuwe test probeerden.