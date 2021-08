Wolf doodt wilde schapen in Nederlands park

Er loopt een wolf rond in het Nationale Park De Hoge Veluwe. En dat terwijl er juist een hek was geplaatst om het dier tegen te houden.

De wolf heeft een aantal moeflons gedood. Dat zijn wilde schapen die normaal niet in Nederland voorkomen. De schapen zijn door de beheerder van het park naar Nederland gehaald en daar losgelaten.

Gaten in hek

De beheerder heeft gaten in het hek van het park gevonden. Hij denkt dat mensen deze gaten expres hebben gemaakt om de wolf binnen te laten of om zonder te betalen het park in te komen.