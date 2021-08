Verdachte aangehouden voor mishandeling op Spaans eiland

Wat gebeurde er op Mallorca?

Mallorca is een Spaans eiland. Veel Nederlanders gaan er op vakantie. Omdat er veel plekken zijn waar je kan feesten, gaan er vooral veel jongeren heen.

Ongeveer een maand geleden ging het mis. In één nacht waren er twee vechtpartijen waar Nederlandse jongeren bij betrokken waren. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Wel is bekend dat er verschillende mensen zijn mishandeld. Een Nederlandse jongen raakte zo ernstig gewond, dat hij een paar dagen later overleed.