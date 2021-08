Veel 'corona-konijnen' gedumpt

Waarom er nu meer konijnen worden gedumpt, is niet helemaal duidelijk. Dierenorganisaties denken dat het komt doordat veel mensen een konijn hebben gekocht in corona-tijd.

Heb je een konijn en wil je er toch van af? Dan kun je beter vragen of iemand in je omgeving 'm wil overnemen. Of je kunt online een oproepje plaatsen of iemand hem wil.