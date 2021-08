Limburgse visvereniging is 600 vissen kwijt

Een visvereniging in het Limburgse dorp Broekhuizenvorst is zo'n 600 vissen kwijt. Door het hoge water van vorige maand konden de vissen vanuit de visvijvers zo de rivier in zwemmen. Ze zijn niet meer terug te halen.

De ontsnapte vissen kosten de vereniging veel geld. Er zaten vooral veel karpers in de vijvers. Die vissen kosten zo'n 200 euro per stuk.

Uit de vijvers?

De vereniging zag het hoogwater aankomen, maar zegt dat het onmogelijk was om de vissen zelf uit de vijvers te halen.