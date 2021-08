Een zomervakantie vol regen: goed nieuws voor de trampolinehal

Al de hele zomervakantie is het niet echt warm in Nederland. Het is vaak bewolkt en er is al veel regen gevallen. Niet echt mooi strandweer dus. Daarom kiezen veel families voor een uitje binnen.

Dat merken ze ook bij de trampolinehal Jump XL in Amersfoort. Daar komen nu meer mensen dan bijvoorbeeld vorig jaar, toen het heel warm was tijdens de zomer.