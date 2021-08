Onderzoekers gaan riool vaker controleren op corona

Het rioolwater onderzoeken om zo meer te weten over het aantal coronabesmettingen. Onderzoekers doen het al een tijdje, maar het werkt zo goed dat ze het vaker gaan doen.

Als je corona hebt, kunnen die virusdeeltjes ook in je poep zitten. Via het toilet komen die in het rioolwater terecht. Dat gebeurt soms al voordat je je ziek voelt.

Veel of weinig besmettingen?

Door op het rioolwater te controleren, kunnen onderzoekers dus zien of veel of juist weinig mensen besmet zijn.