Clément (13) kreeg anorexia en vertelt hoe dat is

Een paar weken geleden kregen we een mail van Clément van 13. Hij heeft de eetstoornis anorexia. Hij wil graag over deze ziekte vertellen, zodat meer mensen het begrijpen en en hij hoopt vooral andere mensen ervoor te waarschuwen.

Clément is trots dat het nu beter met hem gaat. En daarom wilde hij graag zijn verhaal delen, om andere mensen te helpen. En vooral om te vertellen dat het belangrijk is om erover te praten.

Clément is werd opgenomen in een kliniek. Daar is hij een paar maanden geweest, en hielpen ze hem om gezond te blijven. Nu volgt hij samen met zijn vader therapie met paarden.

Wil je meer weten over dit onderwerp, of wil je er met iemand over praten? Kijk dan op de website van de Kindertelefoon of van Proud2Bme.