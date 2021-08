Puzzel-koning Jan van Haasteren (85) beantwoordt kindervragen

Jan van Haasteren is 85 jaar en heeft in zijn leven al zo'n honderd puzzels getekend. Hij maakt ze zelf trouwens niet, want daar is hij veel te ongeduldig voor.

Laura ging met jullie vragen langs bij de puzzel-tekenaar. Hoe bedenkt hij zijn grappen? Hoe oud was hij toen hij begon met tekenen? En is hij in het echt net zo druk als zijn tekeningen?

