Taran trekt als ridder de bossen in

Taran rent het liefst met een zwaard in zijn hand door de bossen. Met hulp van andere ridders, elfjes en tovenaars, moet hij de koning bevrijden.

Door corona kon hij zijn hobby het afgelopen jaar niet uitoefenen op festivals. Daarom doet hij het in deze zomervakantie in kleinere groepen. Met andere kinderen van zijn vereniging spreekt hij af in het bos.