Deze week kun je veel vallende sterren zien

De komende nachten kun je veel vallende sterren zien. Deze week komt er een meteorenzwerm langs de aarde. Dat gebeurt elk jaar in augustus, maar dit keer is hij extra goed te zien.

Perseïden

De Perseïden (zo heet de meteorenzwerm) komt ieder jaar langs de aarde. De meteoren vliegen met hoge snelheid door de ruimte. Ze gaan wel 200.000 kilometer per uur. En als zo'n rotsblok dicht bij de aarde komt, wordt hij heel heet en kan hij in brand vliegen. Dat zijn de lichtflitsen die we vallende sterren noemen.

Vrijdag

Vannacht was de zwerm op sommige plekken in de wereld al te zien en het wordt iedere nacht beter. Het hoogtepunt is in de nacht van donderdag op vrijdag, tussen 03.00 en 04.00 uur. Als je dan op een donkere plek staat en er geen bewolking is, dan kun je de meteoren ook zonder telescoop zien.