Recordpoging: 244 uur non-stop muziek draaien

Tien dagen lang, 24 uur per dag non-stop muziek draaien. In Alphen aan den Rijn wilden tweehonderd dj's heel graag het wereldrecord 'langste dj-livestream' verbeteren.

Het zit er sinds vannacht op, maar of het is gelukt... De experts van Guinness World Records moeten er nog over oordelen. Daarvoor moeten ze eerst de hele livestream van 244 uur bekijken. Het duurt dus nog wel even voor de uitslag er is.

In de volgende video zie je vast 36 seconden van de 244 uur: