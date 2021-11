Zeldzame rode ibis gespot in Wateringen

In een park in Wateringen is een rode ibis gespot. Dat is een vogelsoort die normaal gesproken alleen in Zuid-Amerika voorkomt. Veel vogelspotters komen naar het park om de zeldzame vogel te zien.

Het dier heeft een lang gebogen snavel en oranjerode veren. Zijn opvallende kleur komt door voedsel. De rode ibis eet kreeft-achtige dieren, met veel rode kleurstoffen.

Ontsnapt?

Waarschijnlijk is deze rode ibis ontsnapt uit een dierentuin of een vogelverblijf. Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld die een rode ibis mist.