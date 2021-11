Kat gered uit boom (maar de boom overleeft het niet)

Een kat met de naam Odie heeft voor veel gedoe gezorgd. Het dier was in een boom geklommen in Scheemda, een dorp in Groningen. Daar wilde hij niet meer uit. De brandweer zag maar een oplossing: de boom omzagen.

Odie zat al sinds zaterdag in de boom. De brandweer had alles geprobeerd. Met ladders en een hoogwerker hadden ze geprobeerd Odie te vangen. Ook hadden ze hem natgespoten, in de hoop dat hij daarvan uit de boom zou springen. Maar niks hielp.