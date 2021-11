Feestje voor medaille-winnaars met Rutte en de koning

Bij de Olympische Spelen in Tokio won Nederland een recordaantal medailles. Met 36 plakken eindigde Nederland als zevende in het landenklassement, boven grote landen Duitsland, Italië en Frankrijk.

Bij eerdere Olympische Spelen waren er altijd feestjes in het land waar de wedstrijden waren, maar door corona mocht dat niet in Japan. De sporters hebben dus nog geen grote huldiging gekregen met een groot applaus. Daar hebben we een stelling over! Wat vind jij?