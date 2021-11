Een zeehond redden, is dat een heldendaad of gevaarlijk?

Maar er is ook kritiek op de drie toeristen. Het is volgens zeehondenkenners namelijk hartstikke gevaarlijk voor zowel de redders als de zeehonden.

De zeehonden lagen lekker te relaxen op het strand van Noorderhaaks, een grote zandbank in de Waddenzee. Net als mensen moeten zeehonden af en toe even bijkomen of een dutje doen. Dat doen ze op rustplekken op het strand. Mensen mogen er niet in de buurt komen.

Het is belangrijk dat ze niet gestoord worden op rustplekken. Doe je dat wel, dan kunnen ze flink bijten en krabben. Zeehonden zijn namelijk roofdieren met scherpe tanden en klauwen.